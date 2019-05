Großeinsatz wegen Wildschweine: Autobahn gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Eine Rotte junger Wildschweine hat einen Großeinsatz auf der Autobahn 6 bei Kaiserslautern ausgelöst. Sieben Frischlinge im "Teenager-Alter" seien am Donnerstagmorgen am Rand der A6 zwischen der Autobahn und dem Zaun der US-Liegenschaft unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Mehrere Streifen der Polizei rückten zusammen mit Einsatzkräften von Feuerwehr, Autobahnmeisterei und der US-Militärpolizei aus, um die Tiere von der Autobahn zu treiben. Für rund 15 Minuten wurde die Autobahn in beiden Richtungen gesperrt, es entstanden kilometerlange Staus. Nach mehreren Versuchen gelang es den Einsatzkräften, die Tiere in angrenzende Waldstücke zu treiben. Zu Unfällen kam es nach Polizeiangaben nicht.