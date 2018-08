24-Jähriger prallt gegen Baum und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein 24-Jähriger ist in Kaiserslautern mit seinem Auto von der Straße abgekommen und tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr er gegen 1 Uhr nachts auf einer Straße in Richtung des Ortsbezirkes Mölschbach, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mann prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum und starb noch am Unfallort. Die Straße war bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.