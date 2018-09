8-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kahla (dpa/th) - Ein kleiner Junge ist bei einem Unfall in Kahla (Saale-Holzland-Kreis) schwer verletzt worden. Der 8-Jährige habe am Donnerstagabend die Bundesstraße 88 mit seinem Fahrrad überqueren wollen, als ihn ein Auto erfasste, wie die Polizei am späten Donnerstagabend mitteilte. Der Junge sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist laut Polizei unklar.