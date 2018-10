Zwei Menschen bei Unfall mit zivilem Polizeiauto verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaarst (dpa/lnw) - Bei einem Unfall mit einem zivilen Fahrzeug der Polizei sind in Kaarst (Rhein-Kreis-Neuss) zwei Menschen verletzt worden. Die in dem Auto sitzenden Zivilbeamten sahen während einer Streifenfahrt am späten Dienstagabend zwei dunkel gekleidete Gestalten und wollten die beiden kontrollieren, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Hierfür habe der Fahrer das Polizeiauto spontan gewendet. Dabei kam es den Angaben nach zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 26-Jährigen. Sowohl die Frau als auch der Beifahrer des Polizeiwagens wurden verletzt. Zum möglichen Verursacher des Unfalls wollte die Polizei zunächst keine Angaben machen.