Auto kracht in Lkw: Zwei Tote

Jülich (dpa/lnw) - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen in Jülich sind zwei Männer in einem Auto getötet worden. Der Lkw-Fahrer kam nach der Kollision am Dienstag schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die beiden tödlich Verunglückten, ein 24 Jahre alte Autofahrer und sein 45-jähriger Beifahrer, seien auf dem Weg zur Arbeit gewesen.

Nach Polizeiangaben war ihr Wagen auf der Bundesstraße 55 zwischen Titz-Höllen und Jülich-Welldorf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, dort vermutlich gegen die Leitplanke geprallt und auf die Gegenspur geschleudert. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Lkw in Einzelteile zerlegt. Der Lastwagen fing Feuer. Der schwer verletzte 54 Jahre alte Fahrer konnte sich selbst noch aus dem Lkw retten, bevor dieser komplett ausbrannte.