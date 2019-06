Gas und Bremse verwechselt: 81-Jährige fährt in Spielhalle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jork (dpa/lni) - Beim Einparken hat eine 81-Jährige in Jork (Landkreis Stade) Gas und Bremse verwechselt und ist über den Gehweg in das Schaufenster einer Spielhalle gefahren. Bei dem Unfall am Mittwochvormittag sei niemand verletzt worden, weil zu dem Zeitpunkt noch keine Menschen unterwegs waren, teilte die Polizei mit. Die Spielhalle sei auch noch geschlossen gewesen. Der Schaden an dem Gebäude und am Auto wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Die Fahrerin kam den Beamten zufolge mit dem Schrecken davon.