Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Straßenbahn verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Nach einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Jena ist eine Fußgängerin mit einem Schock in ein Klinikum gebracht worden. Die 78 Jahre alte Frau habe am Montagmorgen Straßenbahnschienen überqueren wollen, als sich die Bahn näherte, berichtete die Polizei. Die Frau und der Bahnfahrer nahmen sich gegenseitig wahr und blieben kurz stehen, wie es weiter hieß. Allerdings lief dann die Frau genau in dem Moment wieder los, in dem auch die Bahn wieder anfuhr. So sei es zu dem Zusammenstoß gekommen.