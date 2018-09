Elfjährige Schülerin bei Unfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Ein Mädchen ist in Jena auf seinem Schulweg bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die Elfjährige sei am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr aus einem Bus ausgestiegen und auf die andere Straßenseite gerannt, um eine Straßenbahn zu bekommen, teilte die Polizei Jena am Freitag mit. Ein herannahender Autofahrer versuchte noch rechtzeitig zu bremsen, erfasste die Schülerin aber. Das Mädchen wurde in eine Jenaer Klinik gebracht.