Jena (dpa/th) - Nach einem schweren Autounfall auf der Bundesstraße 7 bei Jena sind am Dienstag zwei leicht verletzte Frauen ins Krankenhaus gekommen. Eine der beiden habe beim Abbiegen mit ihrem Wagen das Auto der anderen Frau übersehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Zusammenstoß der Autos sei derart heftig gewesen, dass sich ein Wagen überschlagen habe und mit dem Dach auf einem Radweg landete. Für die Bergungsarbeiten wurde die Straße am Morgen kurzzeitig gesperrt.