23-Jährige kracht mit Auto gegen Baum: schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kreis Steinburg (dpa/lno) - Eine 23 Jahre alte Frau ist mit ihrem Auto im Kreis Steinburg frontal gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Die Frau war am Samstagabend auf der Autobahn 23 in Richtung Hamburg unterwegs, als sie aus zunächst ungeklärter Ursache gegen den Anhänger eines Sprinters fuhr, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Sie verlor die Kontrolle über ihren Wagen und kam von der Straße ab. Die 23-Jährige wurde von einem Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Heide gebracht. Der 57 Jahre alte Fahrer des Sprinters blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Zuvor hatte "shz.de" über den Unfall berichtet.