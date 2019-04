Direkt aus dem dpa-Newskanal

Iserlohn (dpa/lnw) - Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen sind am Samstag in Iserlohn im Sauerland vier Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, war das Fahrzeug auf dem Weg zu einem Einsatz, als es auf einer Kreuzung mit einem Auto zusammenstieß. In beiden Wagen gab es zwei Verletzte, die ins Krankenhaus kamen.