34-Jähriger stirbt nach Badeunfall im Tankumsee

Isenbüttel (dpa/lni) - Nach einem Badeunfall im Tankumsee im Kreis Gifhorn ist ein 34 Jahre alter Mann aus Polen gestorben. Eine Herz-Kreislauf-Schwächung durch viel Alkohol und die heißen Temperaturen werden als Ursache für das Ertrinken vermutet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Zeuge hatte am Sonntag beobachtet, wie der Mann unter Wasser glitt und kurz darauf mit dem Gesicht nach oben wieder auftauchte. Er wurde ins Klinikum Gifhorn gebracht, wo er kurz danach starb. Ein 25-jähriger Begleiter des Polen gab gegenüber der Polizei an, dass beide das gesamte Wochenende eine große Menge Alkohol getrunken hätten.