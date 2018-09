Betrunkener Autofahrer baut Unfälle in Serie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Insheim (dpa/lrs) - Mindestens vier Unfälle in Serie hat ein betrunkener Autofahrer in der Südpfalz angerichtet. Der in Insheim (Landkreis Südliche Weinstraße) gestartete Autofahrer wurde am Freitagabend in Waldrohrbach von der Polizei gestellt, wie die Beamten am Samstag in Landau mitteilten. Bei der Überprüfung kam heraus: Der Betrunkene hatte einen Atemalkoholwert von 2,96 Promille. Außerdem besaß der junge Mann nicht mal einen Führerschein. Wie viele Zusammenstöße der Fahrer gebaut hatte, wusste die Polizei zunächst selbst nicht genau. Die Beamten sprachen von mindestens vier Unfällen und baten weitere Betroffene und Zeugen sich zu melden. Da der Mann psychisch auffällig war, wurde er an eine Fachklinik überstellt.