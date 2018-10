Schlafender Deutscher in Österreich von Mähdrescher verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Innsbruck (dpa) - Ein 38 Jahre alter Deutscher ist auf einem Maisfeld in Innsbruck von einem Mähdrescher erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann hatte in dem Feld mit einem Schlafsack übernachtet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 35 Jahre alter Landwirt hatte morgens gegen 6 Uhr begonnen, das Maisfeld zu dreschen. Dabei übersah er den Mann im Schlafsack. Der Mähdrescher schob den 38-Jährigen mehrere Meter vor sich her, ehe der Landwirt einen Notstopp einleiten konnte. Der 38-Jährige erlitt durch das Mähwerk schwere Verletzungen am linken Oberschenkel.