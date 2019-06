Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa/lby) - Bei einem Badeunfall am Schafirrsee in Ingolstadt-Gerolfing ist am Sonntag ein Mann gestorben. Passanten entdeckten den 78-Jährigen am Nachmittag leblos im Bereich einer Badestelle am Südufer des Sees und zogen ihn aus dem Wasser, wie die Polizei mitteilte. Reanimationsversuche durch einen Notarzt blieben erfolglos. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.