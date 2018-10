15. Oktober 2018 22:12 Unfälle - Ingelheim am Rhein

Ingelheim (dpa) - Eine Radfahrerin ist in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) bei einem Unfall mit einem Lastwagen lebensgefährlich verletzt worden. Die 39-Jährige wollte am Montagnachmittag eine Landstraße an einer Ampel überqueren, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde sie von dem Lastwagen erfasst. Ein Gutachter soll nun die genaue Unfallursache klären.