07. April 2019 09:20 Unfälle - Ingelheim am Rhein

Ingelheim (dpa/lrs) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 60 sind nahe Ingelheim (Landkreis Mainz-Bingen) drei Männer verletzt worden. Ein 23-Jähriger verlor am Samstagnachmittag die Kontrolle über seinen Kleinbus, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug schleuderte in die Leitplanke und überschlug sich. Die drei Männer, die in dem Bus saßen, wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.