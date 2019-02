Frau will sich aus Auto befreien und wird schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ilmenau (dpa /th) - Beim Versuch, sich nach einem Unfall aus dem Autowrack zu befreien, ist eine 82 Jahre alte Frau in Ilmenau schwer verletzt worden. Inzwischen sei die Rentnerin aber außer Lebensgefahr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 83-Jähriger war laut Polizei am Mittwoch ungebremst über einen Kreisverkehr und gegen einen größeren Stein gefahren. Durch die Kollision kippte das Auto auf die Fahrerseite und rutschte gegen eine Bordsteinkante.

Als sich die 82 Jahre alte Beifahrerin aus dem Auto befreien wollte, kippte der Wagen auf das Dach. Dabei wurde die Frau verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Seniorin in eine Klinik. Der 83 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt.