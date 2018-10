Autofahrer verliert Kontrolle: Zwei Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Emden (dpa/lni) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 31 bei Riepe nahe Emden sind ein 50-jähriger Autofahrer und sein 59-jähriger Beifahrer schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge waren die beiden am späten Sonntagnachmittag von Berlin nach Norden unterwegs, als der Fahrer hinter einer Baustelle aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Auto prallte zunächst gegen die Außenschutzplanke, dann gegen die Mittelschutzplanke und kippte anschließend auf die Beifahrerseite, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Männer wurden mit schweren Verletzungen in ein Klinikum in Emden gebracht.