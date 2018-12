Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Aus noch unbekannter Ursache ist ein 76-jähriger Autofahrer am Montag im Landkreis Aurich von der Fahrbahn abgekommen und bei der Kollision mit einem Baum getötet worden. Wie die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Vormittag hinter dem Ort Riepe auf der Auricher Straße in Richtung Westerende. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.