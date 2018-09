Mann bei Frontalzusammenstoß mit Sattelzug schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Iffezheim (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Sattelzug schwer verletzt worden. Der 55-jährige Fahrer war nach Polizeiangaben am Freitagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr auf der Bundesstraße 500 bei Iffezheim (Kreis Rastatt) geraten. Dort hatte er zunächst einen Lastwagen gestreift, bevor er frontal auf den Sattelzug auffuhr. Durch den Aufprall kam das Auto des 55-Jährigen von der Fahrbahn ab, der Mann musste von Rettungskräften aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der 22-jährige Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Die Straße in Richtung Baden-Baden war auf Grund der Bergungsarbeiten und auslaufenden Diesels mehrere Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 100 000 Euro geschätzt.