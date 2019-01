Mehrere Unfälle wegen Glätte in Sachsen-Anhalt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Tangerhütte (dpa/sa) - In den Landkreisen Stendal und Mansfeld-Südharz ist es zu mehreren Verkehrsunfällen wegen Glätte gekommen. In Tangerhütte und in Iden sei am Montagmorgen jeweils ein Autofahrer von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Beide Männer wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

In Sangerhausen ist nach Polizeiangaben ein 58-Jähriger mit seinem Streufahrzeug nach links von der Straße abgekommen. Das Streufahrzeug kippte um und das Führerhaus wurde eingedrückt. Der Mann konnte befreit werden und wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.