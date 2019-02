Bus und Auto prallen zusammen: Neun Schüler verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ichenhausen (dpa/lby) - Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind im Landkreis Günzburg zwei Erwachsene und neun Grundschüler verletzt worden. Ein 83-jähriger Autofahrer übersah den mit 54 Kindern besetzten Bus, als er mit seinem Fahrzeug am Mittwoch in Ichenhausen auf eine Straße abbog. Wie die Polizei mitteilte, zogen sich bei dem Zusammenstoß der 83-Jährige schwere und seine Mitfahrerin leichte Verletzungen zu. Sie kamen wie auch die neun leicht verletzten Schulkinder in Krankenhäuser. Die Schüler an Bord des Busses befanden sich auf dem Rückweg von einem Ausflug.