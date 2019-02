Frontalzusammenstoß bei Autobahn 12: Vier Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hutthurm (dpa/lby) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf einem Zubringer zur Autobahn 12 bei Hutthurm (Landkreis Passau) sind am Montag vier Menschen schwer verletzt worden. Eine 77-Jährige sei mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem anderen Auto zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. In diesem Wagen saßen ein 55-Jähriger als Fahrer sowie ein 54-Jähriger als Beifahrer und die Ehefrau des Fahrers. Alle vier mussten mit schwerem Gerät aus den komplett zerstörten Fahrzeugen geboren werden, wie es hieß. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr, der Autobahnzubringer war auch am späteren Abend noch zwischen Neukirchen vorm Wald und Hutthurm komplett gesperrt.