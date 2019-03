Direkt aus dem dpa-Newskanal

Husum (dpa/lno) - Ein Autofahrer hat in Husum eine Radfahrerin angefahren. Anschließend soll der mutmaßliche Unfallverursacher Fahrerflucht begangen haben, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle am Samstag sagte. Die Radfahrerin erlitt bei dem Unfall in einem Kreisverkehr der Stadt im Kreis Nordfriesland eine Verletzung an der Hüfte.