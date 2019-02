Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda (dpa/lhe) - Weil er von der tiefstehenden Morgensonne geblendet wurde, hat ein Autofahrer eine entgegenkommende Radfahrerin übersehen und sie angefahren. Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen in Hünfeld (Landkreis Fulda), wie das Polizeipräsidium Osthessen mitteilte. Der 32-Jährige stieß mit der 42-jährigen Radlerin zusammen, als er in eine Straße einbog. Die Frau wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.