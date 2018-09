Feuerwehrwagen kracht auf Weg zum Einsatz in Gartenmauer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hünfeld (dpa/lhe) - Ein Feuerwehrauto ist in Hünfeld (Landkreis Fulda) auf der Fahrt zu einem Einsatz verunglückt. Der 26-jährige Fahrer des Löschfahrzeugs war bei Rot auf eine Kreuzung gefahren und danach nach rechts abgebogen, wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte. Dabei habe er die Kontrolle über den Wagen verloren und sei mit dem Löschfahrzeug mit voller Wucht in eine Gartenmauer gekracht.

Das Feuerwehrauto war mit eingeschaltetem Signal auf dem Weg zu einem brennenden Fahrzeug auf der Autobahn 7. Der Fahrer und seine beiden Kollegen wurden nach dem Unfall am Sonntagabend vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sie seinen aber unverletzt geblieben, sagte der Sprecher. Es entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro.