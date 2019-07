Unfall mit Lastwagen und zwei Autos: A81 gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Horb am Neckar (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 bei Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ein Lastwagenfahrer verletzte sich leicht, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. In der Nacht war der Lastwagenfahrer zunächst rechts von der Straße abgekommen und hatte sein Fahrzeug daraufhin nach links gezogen, wo er mit den zwei Autos zusammenstieß. Für die Bergung des Lastwagens war die Autobahn in Richtung Stuttgart zeitweise gesperrt.