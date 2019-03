80-Jährige prallt mit Auto in entgegenkommenden Wagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Horb am Neckar (dpa/lsw) - Eine 80 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall in Horb (Kreis Freudenstadt) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, war die Seniorin am Freitag auf einer Landstraße unterwegs, als sie in einer Kurve mit ihrem Auto auf die Gegenspur geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstieß. Dessen 27 Jahre alter Fahrer wurde schwer verletzt. Beide wurden mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht.