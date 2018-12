Unfall mit zwei Verletzten: Verursacher flieht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hopferau (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall im Ostallgäu sind zwei Autofahrer verletzt worden - der Unfallverursacher floh. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, überholte ein Unbekannter am Samstagmorgen bei Hopferau trotz Gegenverkehrs. Dabei schnitt er beim Wiedereinordnen ein Auto, in dem ein 36-jähriger Mann saß. Dieser geriet in der Folge mit seinem Wagen ins Schleudern und prallte mit einem Kleintransporter auf der Gegenfahrbahn zusammen. Sowohl der 36-Jährige als auch der 32 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters wurden dabei verletzt. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Unfallverursacher.