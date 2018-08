Vermisste tot im Herthasee gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Holzappel (dpa/lrs) - Einen Tag nach ihrem Verschwinden ist eine im Herthasee bei Holzappel vermisste Frau am Freitagmorgen tot aufgefunden worden. Taucher hätten die Leiche der 69-Jährigen geborgen, teilte die Polizei in Montabaur mit. Am Donnerstagvormittag hatten Zeugen an dem Gewässer die aus Holzappel (Rhein-Lan-Kreis) stammende Frau untergehen sehen. Die unmittelbar eingeleitete Suche von Rettungsschwimmern, Tauchern und Feuerwehr war wegen trüben Wassers zunächst ohne Erfolg geblieben. Wegen des aufziehenden Unwetters am Donnerstagnachmittag war die Suche vorläufig abgebrochen und am Freitagmorgen wieder aufgenommen worden.