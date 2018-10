Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen - tot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hollfeld (dpa/lby) - Ein junger Motorradfahrer ist im oberfränkischen Hollfeld im Landkreis Bayreuth beim Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet der 17-Jährige am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße B22 in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Pkw. Trotz Bemühungen eines Notarztes starb der junge Mann noch an der Unfallstelle. Der 69 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.