Hohes Kreuz (dpa/th) - Ein Autofahrer ist im Landkreis Eichsfeld von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Er sei am späten Freitagabend auf der Landstraße 1005 im Ortsteil Siemerode in Hohes Kreuz erst gegen einen Leitpfosten und dann gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.