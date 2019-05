Sportboot kentert auf der Elbe: Feuerwehr rettet zwei Männer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Möser (dpa/sa) - Zwei Männer sind mit ihrem Sportboot auf der Elbe nördlich von Magdeburg gekentert. Das Duo fiel bei dem Unfall am Sonntagmittag in den Fluss und musste von der Feuerwehr gerettet werden, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Das Motorboot sollte an einer Anlegestelle in der Nähe von Möser aus der Elbe gezogen werden. Dabei kenterte es samt Besatzung. Nach dem Unfall bildete sich ein etwa 15 Quadratmeter großer Ölfilm auf der Wasseroberfläche. Warum es zu dem Unfall kam, muss laut Polizei noch ermittelt werden.