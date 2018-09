Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Auf der Elbe in Magdeburg ist am Samstag ein Sportboot gesunken. Die Besatzung - drei Erwachsene und ein Kind - konnte sich schwimmend ans Ufer retten, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Warum das Boot an der Trogbrücke unterging, war zunächst ungeklärt. Taucher der Berufsfeuerwehr bargen später in der Elbe treibende Teile des Bootes.