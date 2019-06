Von Auto erfasst: 15-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hohenstein (dpa/lhe)- Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine 15-jährige Radfahrerin schwerst verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag war die 15-Jährige am Sonntagnachmittag auf einem landwirtschaftlichen Weg Richtung Hohenstein (Rheingau-Taunus-Kreis) unterwegs, als sie an der Querung einer Landstraße von einem Auto erfasst wurde. Das Mädchen wurde von der rechten Seite des Autos erfasst und in einen Straßengraben geschleudert. Es erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 69-jährige Fahrerin des Autos erlitt einen Schock, ebenso wie eine Augenzeugin des Unfalls. Ein Gutachter soll jetzt prüfen, wie es zu dem Unfall kam. Möglicherweise habe die 15-Jährige die Vorfahrtsregeln missachtet, teilte die Polizei mit.