Hohenstein (dpa/th) - Ein 48 Jahre alter Mann ist mit seinem Motorrad gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann verlor am Freitag in einer Linkskurve einer Landstraße bei Hohenstein (Kreis Nordhausen) die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.