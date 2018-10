Zwei Autofahrer bei Kollision auf B92 schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hohenölsen (dpa/th) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 92 bei Hohenölsen (Landkreis Greiz) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 63-jähriger Autofahrer sei in einer Kurve in Richtung Greiz am Mittwochmittag von der Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er und die ebenfalls 63 Jahre alte Fahrerin des zweiten Autos erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Die Bundesstraße wurde für die Rettungs- und Bergearbeiten vorübergehend gesperrt.