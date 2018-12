Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hohenhameln (dpa/lni) - Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist im Landkreis Peine gegen einen Baum geprallt und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann verlor am Freitagmorgen in Hohenhameln in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen, wie die Polizei mitteilte. Er starb an seinen schweren Verletzungen.