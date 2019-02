Fünf Schwerverletzte bei Zusammenstoß von zwei Autos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hohenau (dpa/lby) - Bei einer Autokollision auf einer Kreisstraße bei Hohenau (Landkreis Freyung-Grafenau) sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer nahm am Sonntag einem anderen Auto an einer Kreuzung die Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte. Sein Wagen stieß mit dem anderen Auto zusammen, in dem vier Menschen saßen. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die vier anderen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.