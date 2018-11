Zusammenstoß mit Lastwagen: 80-Jähriger Autofahrer tot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hohberg (dpa/lsw) - Ein 80 Jahre alter Autofahrer ist auf der B3 bei Hohberg (Ortenaukreis) ums Leben gekommen. Das Auto des Mannes sei am Mittwoch in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Lastwagen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Unklar war demnach, ob ein medizinischer Notfall dazu führte, dass das Auto des Rentners in den Gegenverkehr abkam. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und war bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits tot. Der 52-jährige Fahrer des Lastwagens wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte die B3 während der Bergungsarbeiten auf Höhe Hofweier für mehrere Stunden in beide Richtungen.