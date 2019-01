Unfall auf Bundesstraße: Zwei Menschen in Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Höfen an der Enz (dpa/lsw) - Bei einem schweren Zusammenstoß zweier Autos auf einer Bundesstraße im Nordschwarzwald sind vier Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen erlitten bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Demnach war ein 34-Jähriger am späten Mittwochabend auf der B294 in Höfen an der Enz in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Wagen einer 59-Jährigen frontal zusammengestoßen.

Der Unfallverursacher musste von der Feuerwehr aus seinem Wrack befreit werden. Er und der 88-jährige Vater der Frau, der ebenfalls in ihrem Wagen saß, schwebten in Lebensgefahr. Die Frau und ihr Beifahrer, ihr 81-Jähriger Ehemann, erlitten schwere Verletzungen. Alle Unfallopfer kamen ins Krankenhaus.

Im Wagen der Frau habe zudem ein Hund gesessen, sagte ein Polizeisprecher. Er sei nach dem Unfall weggelaufen. Nicht abschließend geklärt war zunächst, warum der Mann auf die Gegenfahrbahn geraten war. Die Bundesstraße war mehrere Stunden voll gesperrt. Über den Unfall hatten mehrere Medien berichtet.