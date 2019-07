Quadfahrer prallt gegen Baum: Lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Montabaur (dpa/lrs) - Ein Quadfahrer ist an einer Bundesstraße im Westerwald gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 38-Jährige kam auf der Bundesstraße 8 in der Nähe von Höchstenbach (Westerwaldkreis) aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke plötzlich von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde von dem Fahrzeug geschleudert - und nach dem Unfall mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen. Das Quad wurde sichergestellt.