Trier (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist nahe Trier in eine Leitplanke gekracht und dabei schwer verletzt worden. Der 26-Jährige sei am Montag in einer Kurve zwischen Hockweiler und Pluwig gestürzt und anschließend in die Schutzplanke gekracht, teilte die Polizei mit. Er wurde in eine Trierer Krankenhaus gebracht.