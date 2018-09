Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hochspeyer (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Kaiserslautern schwer verletzt worden. Mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung sei der 24-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Er war am Sonntagnachmittag am Ortseingang von Hochspeyer vermutlich zu schnell in eine Kurve gefahren und von der Fahrbahn abgekommen. Sein Motorrad prallte neben der Straße gegen einen großen Schieferstein. Dabei wurde der Fahrer aus dem Sitz katapultiert und mehrere Meter weit an den Straßenrand geschleudert.