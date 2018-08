Fußgängerin wird von einem Auto angefahren und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hochspeyer (dpa/lrs) - Eine Fußgängerin ist am Mittwochmorgen in Hochspeyer im Kreis Kaiserslautern von einem Auto angefahren und getötet worden. Die 86-Jährige wollte die Hauptstraße überqueren, als ein Kleinbus sie erfasste. Die Frau erlitt bei dem Aufprall schwerste Verletzungen. Sie wurde zunächst vor Ort versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenige Stunden später starb. Der Kleinbus-Fahrer gab an, die Frau aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht gesehen zu haben. Für die weiteren Unfallermittlungen wurde ein Gutachter hinzugezogen.