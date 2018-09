28-Jähriger in Sägewerk schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hirschberg (Saale) (dpa/th) - Ein 28 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall in einem Sägewerk in Hirschberg (Saale-Orla-Kreis) schwer verletzt worden. Der 28-Jährige habe nach Zeugenaussagen am Montagabend versucht, eine blockierte Hobelmaschine in Gang zu setzen und sei dabei mit der Hand an den rotierenden Hobelkopf gekommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 28-Jährige verlor mehrere Finger und wurde in ein Jenaer Klinikum gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermitteln nun Polizei und Arbeitsschutz.