15-jähriger bei Mofa-Unfall schwer verletzt

Hirschberg (dpa/th) - Ein 15-jähriger Mofa-Fahrer ist bei einem Unfall in Hirschberg (Saale-Orla-Kreis) schwer verletzt worden. Der Teenager fuhr am Dienstagmittag auf eine Kreuzung und missachtete dabei die Vorfahrt eines Autos, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Der Wagen habe den jungen Mann erfasst und am Kopf verletzt. Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-jährige Autofahrer blieb unverletzt.