Flugschülerin beim Landen eines Drachens schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hinterweiler/Trier (dpa) - Beim Landen eines Hängegleiters auf dem Sportflugplatz in Hinterweiler (Landkreis Vulkaneifel) ist eine 32-Jährige am Samstag schwer verletzt worden. Die Flugschülerin aus dem Kreis Limburg-Weilburg und ihr 67 Jahre alter Fluglehrer mussten beim Ausrollen des doppelsitzigen Fluggeräts nach der Landung einem zuvor gelandeten Drachen ausweichen, wie die Polizei in Trier am Sonntag mitteilte. Dabei kollidierten sie mit dem Mast des Luftsportgeräts. Die 32-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Trier gebracht.