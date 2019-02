Betrunkener Autofahrer leistet bei Kontrolle Widerstand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pasewalk (dpa/mv) - Ein betrunkener Autofahrer hat bei einer Verkehrskontrolle in der Ortschaft Hintersee (Landkreis Vorpommern-Greifswald) erheblichen Widerstand geleistet. Wie die Bundespolizei Pasewalk mitteilte, wurde der Mann am frühen Freitagmorgen zunächst gestoppt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,72. Aufgrund des kalten Wetters durfte der Fahrer nach der Herausgabe des Schlüssels in seinem Fahrzeug auf die angeforderten Landesbeamten warten. Jedoch habe er dann seinen Wagen mit einem Zweitschlüssel gestartet und versucht zu flüchten. Er fuhr dann aber in einem Graben. Als die Beamten dort eintrafen, wehrte er sich nach Angaben der Bundespolizei mit allen Kräften gegen die Beamten. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.